شكرا لقرائتكم خبر عن هداف الدورى بعيدا عن الأهلى والزمالك.. باولو وحلم الوصول للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسام باولو على الرغم من أنه لاعب بعيدا عن الأهلى والزمالك إلا أنه استطاع أن يحفر اسمه في ذاكرة الدورى المصرى، وكذلك اتحاد الكرة وخاصة منتخب الكرة الشاطئية، بعد أن نجح في التأهل إلى بطولة كأس العالم مع المنتخب الشاطئى، على الرغم من أنه لاعب في صفوف القناة.

حسام باولو يبلغ من العمر 38 عاما، ولعب لعدة أندية في الدورى المصرى، منها الزمالك والداخلية وسموحة والشمس والاتحاد السكندرى، ثم انتقل للترسانة وبايونيير والقناة.

وخلال مسيرته في الملاعب لم يتألق باولو ولم يحقق أى لقب شخصى إلا مع ناديى الداخلية وسموحة، حيث توج بلقب هداف الدورى، وبعد انتقاله لأندية القسم الثانى لم يستسلم اللاعب بل تمسك بالمشاركة والظهور وتحقيق إنجاز سواء لنفسه أو للكرة المصرية، حيث شارك مع منتخب الشاطئية.

باولو توج بلقب هداف الدورى موسمين متتاليين، الموسم الأول كان 2014/2015، عندما كان لاعبا في صفوف نادى الداخلية، والموسم الثانى توج بلقب هداف الدورى أيضا موسم 2015/2016 مع فريق سموحة السكندرى.

سجل باولو مع الداخلية 21 هدفا، من أصل 22 هدفا سجلها لاعبو الفريق في الموسم، حيث أنهى الداخلية الموسم في المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة.

سجل باولو مع سموحة 17 هدافا، تربع بها على صدارة ترتيب هدافى الدورى، وساهم في تأهل الفريق للمشاركة في الكونفدرالية، بعد أن أنهى الموسم في المركز الثالث برصيد 55 نقطة في المسابقة المحلية.

كما نجح باولو في تسجيل أسرع أهدافه مع سموحة، حيث سجل فى مرمى المصرى بعد مرور 12 ثانية فقط.

بعد رحيل باولو لأندية القسم الثانى ظل شغفه في الملاعب، ورغبته في مطاردة الأرقام والإنجازات، فانضم لمنتخب الشاطئية، وتأهل معهم إلى بطولة كأس العالم، محققا حلمه الذى لم يصل إليه مع منتخب الفراعنة، ليحققه مع الشاطئية.

وحسم منتخب الشاطئية التأهل بعد الفوز على نظيره الأوغندي بنتيجة 6 -2 في مباراته الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق الفوز على منتخب مدغشقر بضربات الجزاء بنتيجة 4/3 في الجولة الأولى، وخسر من السنغال فى الجولة الثانية 6/4، قبل أن يعود ويهزم أوغندا في الجولة الثالثة والأخيرة.