شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الإثنين فريق الاسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، تدريباته بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية من المران الجماعى أمس الأحد من أجل التقاط الأنفاس.

وكان ”جاريدو” قد قرر تطبيق اليوم الكامل فى الوقت الحالي على لاعبيه من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية، استعدادًا لضغط مباريات منتظر فور استئناف مسابقة الدوري العام.

ومن المعروف أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة برئاسة عامر حسين، أعلنت المواعيد الجديدة لمباراتي الإسماعيلي ضد فيوتشر وفاركو والتى تم تأجيلها بسبب مؤتمر المناخ.

وسيواجه الدراويش الفريق السكندري يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية، بينما يلاقي الفريق القاهري فى الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر القادم فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.