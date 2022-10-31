الامارات | كوزمين: قدمنا 3 نقاط هدية للوحدة من خطأ قاتل.. الخسارة درس مفيد للشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الشارقة الروماني كوزمين إن مباراة القمة بين الشارقة والوحدة التي أقيمت، أمس، وانتهت بفوز الأخيرة بهدف نظيف ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم لم تكن ممتعة للغاية وخلت من الهجمات الخطرة، مشيرا إلى أن فريقه قدم نقاط المباراة هدية للوحدة من خطأ نتج عنه الهدف الوحيد في نهاية المباراة ودفع الثمن بعدما كانت المباراة تتجه للتعادل السلبي، معتبرا أن التعادل كان سيكون نتيجة عادلة للمباراة.، مؤكدا أن هذه هي كرة القدم وأن عليهم تقبل الخسارة

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة" المباراة كان فيها نوع من الانضباط العالي من الناحية الدفاعية وحصل الوحدة على فرصة وحيدة في نهاية الشوط الأول فيما لم يحصل في الشوط الثاني على فرصة ماعدا تلك التي نتج عنها هدف المباراة".

وشدد كوزمين على أنه يجب على فريقه الاستمرار وأنه سيجد الحلول حتى يستعيد الفريق نتائجه الإيجابية ، واصفا المنافسة بالعادلة وأن المستويات بين الفرق في الدوري متقاربة وأن عليهم المنافسة حتى النهاية.