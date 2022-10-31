شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 30 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسيفالدو فيريرا، بين محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة للدفع بأحدهما فى الجانب الأيسر فى تشكيل الزمالك أمام إنبى فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل.

وتضاءلت فرص لحاق أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر الزمالك، بمباراة إنبى المقبلة، بعد الإصابة بكدمة قوية فى وجه القدم أمام النادى الأهلى فى مباراة السوبر المحلى التى أقيمت فى الإمارات وانتهت بتفوق الأهلى بهدفين نظيفين.