شكرا لقرائتكم خبر عن 183 ميدالية حصاد مصر فى ختام بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري، حيث حصدت مصر خلال منافسات البطولة 183 ميدالية متنوعة.

شهد ختام البطولة الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، الأستاذة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد عوين رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الدكتورة هويدا مندي مدير البطولة، والدكتور أحمد الشافعي مدير إدارة الاتحادات النوعية.

وانتهت فعاليات البطولة بمنافسات الفرق، حيث تمكنت مصر من الحصول على الميدالية الذهبية في منافسات الفرق المختلط، كما حصلت على الميدالية الفضية في منافسات فرق الرجال، والميدالية البرونزية في منافسات الفرق للسيدات.