شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. توقف مباراة شاختار دونيتسك وأولكسندريا بالدوري الأوكراني بسبب غارة جوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقفت مباراة في الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم بين شاختار دونيتسك وأولكسندريا في لفيف لأكثر من ساعة؛ بعد انطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارة جوية، أمس السبت، قبل أن يعود اللاعبون إلى أرض الملعب من جديد لاستكمال المباراة.

وتم استئناف النشاط الكروي في أوكرانيا مع انطلاق الموسم الجديد للدوري المحلي الممتاز للعبة الشعبية في أغسطس آب الماضي، عقب غزو روسيا أراضي أوكرانيا المجاورة في فبراير شباط، الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وعند توقف المباراة كان أولكسندريا متقدما 1-صفر بفضل هدف أندريه تسوريكوف المبكر.

واستؤنفت المباراة بعد نحو ساعة و40 دقيقة وانتهت بتعادل الفريقين 2-2.

وينافس شاختار في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وحاليا يخوض مبارياته المقررة على أرضه في وارسو عاصمة بولندا، وسيستضيف رازن بال شبورت لايبزيج الألماني، الأربعاء المقبل.

ويحتل الفريق الأوكراني المركز الثالث بين فرق المجموعة السادسة في البطولة الأوروبية الأولى للأندية بست نقاط قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأعلن نادي شاختار دونيتسك عن توقف مباراة فريقه أمام نظيره أوليكساندريا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الأوكراني.

وجاء هذا بسبب وجود إنذار بغارة جوية في مدينة لفيف التي تقع على الحدود مع بولندا احتضنت المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وفور أن تم إطلاق صافرات الإنذار غادر كل من في الملعب بشكل فوري نحو غرف الملابس التي تم تأمينها بنفس الطريقة التي تؤمن بها الملاجئ، لحين انتهاء الغارة المنتظرة أو مرورها.

عاد الجميع لاحقًا لملعب المباراة وقاما باستئناف المواجهة التي كانت قد توقفت في الدقيقة الـ 40 بينما كان أوليكساندريا متقدمًا بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن شاختار يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأوكراني برصيد 20 نقطة بعد مرور عشر جولات.

استئناف النشاط الكروي

وأستؤنف النشاط الكروي في أوكرانيا مع انطلاق الموسم الجديد للدوري المحلي الممتاز للعبة الشعبية في أغسطس (آب) الماضي، عقب غزو روسيا أراضي أوكرانيا المجاورة في فبراير (شباط) الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وعند توقف المباراة كان أولكسندريا متقدمًا 1-0 بفضل هدف أندريه تسوريكوف المبكر.