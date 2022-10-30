شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصالح الأقرب لتعويض محمود علاء فى الاتحاد السكندرى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمد الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، الأقرب لتعويض غياب محمود علاء في خط الدفاع أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

في سياق متصل قررالصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، استبعاد إبراهيم حسن من قائمة سيد البلد فى المباراة المقرر لها غدا الاثنين باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

من جانبه نصح عمرو الأشلم، طبيب الاتحاد السكندرى، باستبعاد إبراهيم حسن؛ بسبب شعوره بارتفاع فى درجة الحرارة ليستجيب الجهاز الفني لقرار الجهاز الطبي ويستبعد اللاعب ويدخل مكانه محمد الصباحى فى القائمة.

وجاءت قائمة اللاعبين المختارين كالتالى: المهدى سليمان وعمرو خليل وخالد الغندور وهشام صلاح وكيرزيتو ومحمدالصالح وعبد الله نصيب وخالد صبحى وصبرى رحيل ومورو ساليفو ومحمود عبد العزيز ومروان عطية وسعيدو سمبورى وفوزى الحناوى وكريم الديب ومحمد فارس ومحمد الصباحى وأحمد عيد وأحمد عادل ميسى إسلام عبد النعيم وأوستن أموتو ومابولولو.

ويغيب عن الاتحاد السكندرى خلال مواجهة الطلائع، مدافعه محمود علاء للإيقاف بعد قرار لجنة المسابقات بإيقافه مباراتين، وإبراهيم حسن لشعوره بنزلة برد.