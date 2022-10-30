شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لإنهاء سفر الونش إلى إنجلترا لإجراء العملية الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن إدارة الكرة تقوم خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع إدارة النادي، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بإنهاء كافة الأوراق الخاصة بسفر محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق، إلى إنجلترا للخضوع للعملية الجراحية هناك.

ووفقا للموقع الرسمى فقد تواصل أمير مرتضى مع الطبيب الذي سيجري الجراحة للونش، من أجل التنسيق بشأن كافة الأمور قبل سفر اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وكان "الونش" قد تعرض للإصابة بقطع في وتر الخلفية خلال مباراة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة إنبي المقبلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.