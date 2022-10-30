شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 30 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحدد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خلال اجتماعاته المقبلة مع جهازه المعاون، بديل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق فى مباراة الداخلية التي يغيب عنها طاهر للإيقاف.
ويفاضل كولر بين عدة حلول للاستعانة بها فى مباراة الداخلية لتعويض غياب طاهر محمد طاهر، وأبرزهم حسين الشحات وبيرسي تاو.
استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على إجراء تغييرات محدودة في تشكيل الفريق خلال مباراة الداخلية ببطولة الدوري، وينوي كولر الحفاظ على ثبات التشكيل الذي يخوض به المباريات الحالية باستثناء بعض التغييرات الاضطرارية للإصابة أو الإيقاف.
ويلتقي الأهلي مع الداخلية فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة لبطولة الدوري بإستاد السويس الجديد، وهي المباراة التي يرغب فيها الأهلي لتحقيق الفوز الثالث فى مسابقة الدوري بعدما فاز في الجولتين الأولى والثانية على الإسماعيلي وأسوان بنتيجة واحدة هي هدف نظيف.
كولر يبحث مع معاونيه خطة الأهلى خلال فترة توقف الدورى
عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع جهازه المعاون خلال الساعات الماضية من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التى ستتوقف فيها بطولة الدوري.
وناقش كولر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المساعد له ترتيبات هذه المرحلة وجدول الدوري وفترة التوقف، والمدة التى سيحصل خلالها الفريق على راحة من التدريبات، وإمكانية إقامة مباريات ودية خلال هذه الفترة.
قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبين عقب التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات، خاصة بعد الأداء القوى والروح القتالية التى ظهر عليها اللاعبون، ووجود رغبة واضحة لديهم فى العودة للتتويج بالألقاب وإصرارهم على حصد لقب البطولة، خاصة بعد الموسم الصعب الذي لعبه الفريق الأحمر الموسم الماضي.
جاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي في صرف مكافآت خاصة للاعبين تقديرا لدور اللاعبين بعد تحمل المسئولية واستعادة شخصية الفريق الأحمر التي غابت عنهم في نهاية الموسم الماضي، وتسببت في فقدان الأهلي للقب الدوري وكأس مصر، كما تسببت في هزة بمستوى الفريق الأحمر.