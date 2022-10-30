شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 30 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خلال اجتماعاته المقبلة مع جهازه المعاون، بديل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق فى مباراة الداخلية التي يغيب عنها طاهر للإيقاف.

ويفاضل كولر بين عدة حلول للاستعانة بها فى مباراة الداخلية لتعويض غياب طاهر محمد طاهر، وأبرزهم حسين الشحات وبيرسي تاو.