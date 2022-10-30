شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: المنتخب الأولمبى يحتاج مزيدا من العمل.. وسنبدأ الاستعداد لزامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبدى روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، رضاه عن تأهل الفراعنة للدور الثالث بالتصفيات الأفريقية بعد الفوز على إيسواتينى بهدف نظيف اليوم باستاد الإسكندرية، قائلا إن الفريق ظهر بمستوى جيد لكن إهدار الفرص السهلة أضاع فوزا كبيرا للفريق.

تابع ميكالى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن المنتخب الأولمبى يحتاج مزيدا من العمل لتحقيق التجانس والانسجام بين اللاعبين وتنفيذ أفكاره، مضيفا أن هناك بعض العراقيل التى تواجهه مثل قلة التجمعات وعدم مشاركة اللاعبين مع أنديتهم ما يبعدهم عن المستوى المعروف، لافتا إلى أنه سيبدأ الاستعداد على الفوز لمواجهة زامبيا فى الدور الثالث بالتصفيات.

وحقق منتخب مصر الأولمبى فوزا مهما على منتخب إيسواتينى بهدف نظيف سجله أسامة فيصل، باستاد الإسكندرية فى إياب الدور الثانى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة، ليتأهل الفراعنة إلى الدور الثالث بالتصفيات.

سيطر منتخب مصر الأولمبى على مجريات الشوط الأول، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام المرمى فى ظل تألق حارس مرمى منتخب إيسواتينى، وفى الشوط الثانى وتحديدا فى الدقيقة 70 نجح أسامة فيصل فى تسجيل هدف الفوز من عرضية متقنة حولها داخل شباك الضيوف.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: حمزة علاء فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد المغربى ومحمد طارق ومحمد أشرف بكرى وعربى بدر وأحمد نبيل كوكا ومحمود صابر ومصطفى سعد "ميسى" وعماد ميهوب وأسامة فيصل.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد نادر السيد وحسام عبد المجيد وزياد كمال وعبد الغنى محمد وعبد الرحمن عاطف ورأفت خلال وحسام أشرف.

يذكر أن الفائز من مراحل التصفيات الثلاثة يصعد مباشرةً إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي تُقام بالمغرب ويتأهل منها الثلاث منتخبات الأولى لأولمبياد باريس 2024، بينما صاحب المركز الرابع يلعب ملحق مع نظيره الآسيوي على بطاقة التأهل الرابعة للأولمبياد.