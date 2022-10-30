شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن وصول البطاقة الدولية لـ"ياو أنور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى اتحاد الكرة البطاقة الدولية الخاصة بالدولي التوجولي ياو أنور، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الغاني الأصل، ليصبح جاهزا للمشاركة فى مباريات الفريق خلال المسابقات المحلية.

يأتي ذلك بعد مجهود كبير وشاق من قبل الجهاز الإداري للفريق الأول بقيادة أشرف عبد الكريم مع الاتحاد الغاني وناديه، فضلاً عن مسئولي ”تي أم أس” نظام قيد اللاعبين بجانب وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة والمسئول عن هذا النظام في مصر.

وحرص المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة النادي، على التواصل بصفة مستمرة مع كافة الأطراف للوصول لحل يعطي الإسماعيلي الأفضلية في الحصول علي البطاقة الدولية للاعب.

وكان ”ياو أنور” قد قام بتغيير جنسية اللعب الدولي من الغانية إلى التوجولية، حيث انضم لمعسكر الأخير فى الشهر المنقضي، وشارك معهم في إحدى المباريات الودية.