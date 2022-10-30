ياسر إبراهيم يقترب من تشكيل الأهلي أمام الداخلية بدلا من عبد المنعم

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القاهرة - سامية سيد - اقترب ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، من التواجد فى التشكيل الساسي لفريقه فى مباراته أمام الداخلية الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، بدلا من محمد عبد المنعم.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، إراحة محمد عبد المنعم، الذى يستعد لإجراء جراحة فى الأنف بعد تعرضه لاعوجاج فى عظمة الأنف قبل مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك، على أن يتم الدفع بياسر إبراهيم بدلا منه فى التشكيل الأساسي للأهلي فى لقاء الأربعاء المقبل.

من جهته قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إنه يجرى الترتيبات اللازمة تمهيدا لخضوع محمد عبد المنعم لجراحة فى الأنف بعدما تعرض لكسر تسبب فى اعوجاج بعظمة الأنف.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.