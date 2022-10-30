شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر ترتيب البطولة الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أبطال مصر في تحقيق المركز الأول ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة ببطولة مصر الدولية التي أقيمت في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الحالي.

واستطاع ابطال مصر الذين شاركوا ببطولة مصر الدولية في أعمار 11 و13 و15 و17 و19 على صعيد الناشئين والناشئات تحقيق المراكز الأولى بالبطولة حيث أحتل 3 ابطال من مصر المركز الأول ومثلهم المركز الثاني و4 أبطال نجحوا في تحقيق المركز الثالث.

ونجح محمد وليد في تحقيق الفوز في المباراة الختامية والأخيرة بالبطولة على مروان جمال ليحقق وليد المركز الأول ويحصد مروان جمال المركز الثاني.

وفي منافسات تحت 17 سنة للناشئين فاز ياسين جابر بالمركز الأول على مؤمن صلاح.

وكانت قد فازت هنا جودة بالمركز الأول تحت 19 عاما وحصول رؤى الناغي على المركز الثالث بنفس المسابقة.

وحققت حبيبة الباسومي المركز الثاني في منافسات تحت 15 عاما فيما حصدت رؤى صلاح على المركز الثالث في منافسات تحت 17 عاما كما حصلت كل من ندى البدوي ودليلة محجوب على المركز الثالث بمنافسات تحت 11 سنة.

يذكر أن بطولة مصر الدولية قد أقيمت داخل صالة ستاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر.

وأقيمت منافسات الناشئات في الفترة ما بين 24 وحتى 26 بجميع أعمار الناشئات بداية من 11 سنة وحتى 19 عاما، فيما اقيمت منافسات الناشئين من يوم 28 وحتى 30 أكتوبر.