شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقق فضية وبرونزية في بطولة العالم للكاتا بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت مريم العزبي، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر للكاراتيه، على الميدالية الفضية في منافسات الكاتا الجماعي، ضمن بطولة العالم المقامة في تركيا خلال الفترة من 26 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وقدمت مريم العزبي أداءً متميزًا في منافسات الكاتا جماعي ناشئات، لتحقق الميدالية الفضية في بطولة العالم.

ونجحت فاطمة عبد الناصر، لاعبة الأهلي، في تحقيق الميدالية الذهبية ضمن منافسات الكوميتيه ناشئات وزن 59 كيلو. وحصد ياسين أحمد عادل الميدالية البرونزية في منافسات الكوميتيه ناشئين وزن 70 كيلو.

فيما حصد محمد صلاح عبد الحميد، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للكاراتيه، الميدالية البرونزية، في منافسات بطولة العالم التي أقيمت في تركيا خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وشهدت مشاركة محمد صلاح في منافسات الكوميتيه تحت 21 عامًا وزن 60 كيلو أداءً قويًّا، وقدم خلالها لاعب الأهلي مستوى متميزًا للغاية، ليحقق الميدالية البرونزية.

وكانت مريم العزبي، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر للكاراتيه، قد حصلت على الميدالية الفضية في منافسات الكاتا الجماعي، ضمن منافسات البطولة.