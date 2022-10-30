شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يتقدم للمنتخب الأولمبي في مرمى إيسواتيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أسامة فيصل، لاعب المنتخب الأولمبي، هدف التقدم للفراعنة في مرمى إيسواتينى في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية، فى إياب الدور الثانى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وانتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر الأولمبى، بقيادة ميكالى، أمام منتخب إيسواتينى باستاد الإسكندرية فى إياب الدور الثانى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

سيطر منتخب مصر الأولمبى على مجريات الشوط الأول، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام المرمى فى ظل تألق حارس مرمى منتخب اسواتينى.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: حمزة علاء فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد المغربى ومحمد طارق ومحمد أشرف بكرى وعربى بدر وأحمد نبيل كوكا ومحمود صابر ومصطفى سعد "ميسى" وعماد ميهوب وأسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد نادر السيد وحسام عبد المجيد وزياد كمال وعبد الغنى محمد وعبد الرحمن عاطف ورأفت خلال وحسام أشرف.

وشهدت الأيام الأخيرة محاضرات مكثفة من البرازيلي ميكالي مع اللاعبين، حذرهم فيها من ظاهرة إهدار الفرص، وطالبهم بإنهاء المباراة في وقتها الأصلي دون الدخول فى حسابات ضربات الترجيح المعقدة.

يذكر أن الفائز من مراحل التصفيات الثلاثة يصعد مباشرةً إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي تُقام بالمغرب ويتأهل منها الثلاث منتخبات الأولى لأولمبياد باريس 2024، بينما صاحب المركز الرابع يلعب ملحق مع نظيره الآسيوي على بطاقة التأهل الرابعة للأولمبياد.