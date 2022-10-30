شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الزمالك استعدادا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه المدير الفني للزمالك رسائل مهمة للاعبين في حضور الجهاز المعاون له، وطالبهم بغلق صفحة مباراة السوبر المحلي الأخيرة بشكل نهائي، ووجه الشكر للاعبين على المجهود المبذول.

وشدد فيريرا على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة، بداية من مباراة إنبي المرتقبة مسابقة الدوري الممتاز، من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات في البطولة للاستمرار في الدفاع عن اللقب.

وأكد المدير الفني ثقته التامة في جميع اللاعبين وقدرتهم على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة والظهور بأفضل صورة.

وفي نهاية الجلسة التي استمرت لمدة 10 دقائق تقريبا، شرح فيريرا بعض الأمور الفنية ومنح اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها خلال التدريبات استعدادا للمباراة المقبلة أمام إنبي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة إنبي المقبلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.