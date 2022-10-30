شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف لمنتخب الناشئين فى اليوم الأول بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض لاعبو منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 مرانا خفيفا في اليوم الأول للفريق بالجزائر، استعدادا لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ووصلت بعثة منتخب الناشئين للجزائر صباح اليوم للدخول فى معسكر مغلق قبل خوض مباريات التصفيات التي تنطلق يوم 8 نوفمبر المقبل.

ويدخل المنتخب معسكرا مغلقا مبكرا يتخلله مواجهة منتخب الناشئين الجزائري وديا يوم 2 نوفمبر.

يفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة ليبيا 8 نوفمبر، ثم تونس 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من: محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات .