العربي بدر: الكرة المصرية ستكون بشكل أفضل مستقبلا من خلال المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق العربي بدر، لاعب منتخب مصر الأولمبي على الفوز أمام إسواتيني بنتيجة هدف دون رد، والتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت23 عاما.

وقال بدر في تصريحات بعد المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس:" وعدنا الجمهور قبل المباراة بتحقيق الفوز، بعدما أهدرنا العديد من الأهداف في مباراة الذهاب ولم يكن الحظ معنا يومها".

وأضاف:" أمامنا بعض الوقت حتى يقدم المدرب البرازيلي عمله معنا بشكل أفضل، والمستقبل سيكون أفضل".

وتابع:" أقول للجماهير المصرية ستشاهدون منتخب قوي قادم واستعدوا أن الكرة المصرية ستكون بشكل جيد مستقبلا من خلال هذا الجيل".

واكمل:" واجهنا العديد من الظروف الصعبة، فهذا الجيل لم يشارك في امم أفريقيا للشباب بسبب كورونا ولم نلعب بعدها أيضا مباريات رسمية".

وأتم: "إن شاء الله سنفوز بنتائج كبيرة وسنقدم أداء أفضل ولو كانت الأمور ليست جيدة ستتحسن في المباريات المقبلة".