لاعب المنتخب الأولمبي: نفكر في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بعد الفوز على إسواتيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مصطفى سعد لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن لاعبي المنتخب كانوا يحاولون تجنب الوصول لركلات الترجيح أمام إسواتيني، مشيراً إلى أنهم يفكرون في الوصول لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً.

وحقق منتخب مصر الأولمبي فوزا صعبا على نظيره إسواتيني، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في إطار مباراة الإياب من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال مصطفى سعد في تصريحات عبر "قناة اون تايم سبورتس1": "هذه هي البداية، وهذه هي أول مباراة رسمية لنا، وميكالي لايزال يعطينا التعليمات ونحاول التأقلم".

وأضاف: "كنا نطمع في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى، وكان هناك استعجال في المباراة لأننا كنا نريد تجنب الوصول إلى ركلات الترجيح".

واختتم مصطفى سعد: "الجماهير كانت دافع لنا وكنا نريد إسعادهم وإسعاد الجهاز الفني ونفكر في بطولة أمم أفريقيا".

جدير بالذكر أن بتلك النتيجة تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 ليواجه زامبيا، التي تأهلت لنفس الدور، بعد عبور عقبة سيراليون.