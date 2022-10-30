مران الزمالك.. فيريرا يشرح أمور فنية.. وهذا موقف المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب رامي بشاي

عقد البرتغالي جسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف الزمالك عبر موقعه الرسمي، عن توجيه المدير الفني رسائل مهمة للاعبين في حضور الجهاز المعاون له، وطالبهم بغلق صفحة مباراة السوبر المحلي الأخيرة بشكل نهائي، ووجه الشكر للاعبين على المجهود المبذول.

وشدد فيريرا على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة، بداية من مباراة إنبي المرتقبة مسابقة الدوري الممتاز، من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات في البطولة للاستمرار في الدفاع عن اللقب.

وأكد المدير الفني على ثقته التامة في جميع اللاعبين وقدرتهم على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة والظهور بأفضل صورة.

وفي نهاية الجلسة التي استمرت لمدة 10 دقائق، شرح فيريرا بعض الأمور الفنية ومنح اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها خلال التدريبات استعدادا للمباراة المقبلة أمام إنبي.

وأدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة السوبر المحلي الأخيرة بصورة أساسية، فقرة تدريبات بدنية إضافية على هامش المران.

وجاء ذلك عقب أداء هذه المجموعة للتدريبات التأهيلية مع باقي اللاعبين، وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عدم خوض مجموعة اللاعبين الأساسيين في لقاء السوبر المحلي الأخير، باقي الفقرات التدريبيه، وذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة.

وأدي محمد عبد الشافي و البنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خاصة، على هامش المران.

وخاض الثنائي فقرة تدريبات بالكرة بشكل منفرد تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، عقب أداء الحصة التأهيلية والبدنية مع باقي اللاعبين.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للثنائي من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لتجهيزهما بالشكل المطلوب للفترة المقبلة.

كما أدى محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية ثلاثي حراسة مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران.

وقام أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق بتقسيم تدريبات الحراس إلى شقين، الأول حصة تأهيلية لعدة دقائق، اعقبها تدريبات فنية مختلفة ركز خلالها على سرعة رد الفعل باستخدام بعض الحواجز .

على جانب أخر أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق برنامجا تأهيليا خاصا على هامش المران، ضمن البرنامج التدريبي الموضوع له استعدادا للمواجهة المقبلة أمام إنبي المقبلة.

ويخضع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الحالية، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وبالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات.

وكان اللاعب تعرض لإصابة عبارة عن كدمة قوية في وجه القدم خلال مباراة السوبر المحلي الأخيرة، وتم استبداله على إثرها من المباراة.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات طبية بشكل مستمر للاعب للاطمئنان عليه لحين التأكد من تعافية بشكل نهائي من الإصابة قبل العودة للتدريبات.