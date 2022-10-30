أمير مرتضى يكشف أخر تفاصيل إصابة الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ، أن إدارة الكرة تقوم خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع إدارة النادي بشأن سفر الونش للعلاج.

وأشار أمير مرتضى عبر الموقع الرسمي أن النادي إدارة الكرة تتواصل مع إدارة النادي بشأن، إنهاء كافة الأوراق الخاصة بسفر محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق إلى إنجلترا للخضوع للعملية الجراحية هناك .

وأشار أمير مرتضى أنه يوجد تواصل خلال الوقت الحالي مع الطبيب الذي سيجري الجراحة للونش من أجل التنسيق بشأن كافة الأمور قبل سفر اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وكان " الونش" تعرض للإصابة بقطع في وتر الخلفية خلال مباراة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد البرتغالي جسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 2-0 على بطولة كأس السوبر المصري في المباراة التي أجريت على أرضية استاد هزاع بن زايد في الإمارات.