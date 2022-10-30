خاص.. الزمالك يفتقد لاعبه أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بنادي الزمالك، الأحد، أن الفريق سيفتقد خدمات أحمد فتوح لاعب الفريق في مباراة إنبي المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، إن فتوح تعرض لكدمة قوية في وجه القدم.

وكان فتوح أصيب في مباراة الزمالك والأهلي في السوبر المصري، والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بنتيجة (2-0).

ويستعد حاليًا فريق الزمالك لخوض مباراة إنبي، والمقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن الجولة المقدمة من الأسبوع الرابع.

وافتتح الزمالك مشواره في مسابقة الدوري بالفوز على سموحة بنتيجة (2-0)، ثم الفوز بنفس النتيجة على فريق سيراميكا كليوباترا.