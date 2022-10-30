مصر تهزم إسواتيني وتضرب موعدًا مع زامبيا لحسم التأهل لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزا صعبا على نظيره إسواتيني، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في إطار مباراة الإياب من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل بدون أهداف بين منتخب مصر الأولمبي وإسواتيني.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب مصر الأولمبي في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب أسامة فيصل.

وبتلك النتيجة تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 ليواجه زامبيا، التي تأهلت لنفس الدور، بعد عبور عقبة سيراليون.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي على النحو التالي:

" حمزة علاء، أحمد عيد، محمد المغربي، محمد طارق، محمد أشرف بكري، عربي بدر، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، مصطفى سعد، عماد ميهوب، أسامة فيصل".

ويواجه الفائز من هذه المواجهة، المنتخب الزامبي في التصفيات النهائية المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقرر إقامتها في المغرب.

أحداث المباراة

وفي الدقيقة 6 حاول اللاعب محمود صابر استخدام سلاح التسديد عن بعد، لكن الكرة خرجت أعلى عارضة حارس مرمى اسواتيني.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه محمد مغربي في الدقيقة22، بعدما تدخل بشكل قوي ضد لاعب منتخب إسواتيني.

وشهدت الدقيقة فرصة خطيرة لأسامة فيصل، بعدما حصل على الكرة داخل منقطة الجزاء في الدقيقة 23 ليسدد الكرة في الشباك الخارجية، أعقبها فرصة اخرى للعربي بدر الذي حول عرضية لتسديدة أعلى العارضة.

وحرم حارس مرمى اسواتيني، المنتخب المصري من تسجيل هدف محقق في الدقيقة 26 ، بعد تسديدة أرضية صاروخية من داخل منطقة الجزاء عن طريق محمود صابر ليبعدها عن مرماه لركلة ركنية.

وكاد أسامة فيصل قريبا من التسجيل في الدقيقة45+2، بعد عرضية حولها برأسه في اتجاه المرمى لكن الحارس تصدى للكرة ببراعة.

وأهدر محمد أشرف هدفا محققا في الدقيقة 50، بعدما حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس تدخل واخرج الكرة لركلة ركنية، أعقبها تسديدة صاوخية من مصطفى سعد لكن الحارس ابعدها لركلة ركنية.

وسجل اللاعب أسامة فيصل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة70، بعد عرضية أرضية من اللاعب عماد ميهوب، حولها فيصل لهدف أول.