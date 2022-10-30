ريال مدريد يتعثر بالتعادل أمام جيرونا

المنامة - ياسر ابراهيم - فرض جيرونا التعادل على مستضيفه ريال مدريد (1-1) الأحد في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 70 وأدرك البديل الأوروغوياني كريستيان ستواني التعادل لجيرونا من ركلة جزاء في الدقيقة 80 من عمر المباراة التي شهدت طرد الألماني توني كروس في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع.



وبهذا التعادل، أصبح رصيد الفريق الملكي 32 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن وصيفه برشلونة الذي فاز يوم أمس على مستضيفه فالنسيا في الوقت القاتل بهدف لليفاندوفسكي، في حين رفع جيرونا رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر.



وجاء تعثّر ريال مدريد بعد هزيمته في منتصف الأسبوع على يد مضيفه لايبستش الألماني 2-3 في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ النادي الملكي دورها ثمن النهائي قبل هذه الجولة.



وبدا فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الذي غاب عنه نجمه الفرنسي كريم بنزيمة عاجزاً عن إيجاد طريقه الى الشباك خلال الشوط الأول الذي شهد فرصة حقيقية وحيدة للنادي الملكي في الدقيقة 23 لكن القائم تدخل لمنع البرازيلي رودريغو من افتتاح التسجيل بعد مجهود فردي مميز من الأوروغوياني المتألق فيديريكو فالفيردي.



ورد جيرونا بفرصة مماثلة، لكن العارضة تدخلت للوقوف في وجه تسديدة الفنزويلي يانخل هيريرا (38).



وبقي الوضع على حاله حتى الدقيقة 70 حين نجح فينيسيوس جونيور في منح ريال التقدم إثر سلسلة من التمريرات داخل المنطقة وصلت عبرها الكرة إلى فالفيردي الذي لعبها عرضية، فانقض عليها فينيسيوس وأودعها الشباك.



لكن البديل ماركو أسينسيو أهدى جيرونا التعادل عندما لمس الكرة بيده في منطقة الجزاء، فاحتسب الحكم ركلة جزاء تأكد من صحتها عبر "في أيه آر" وانبرى لها كريستيان ستواني بنجاح (80).



واعتقد رودريغو أنه أعاد ريال الى المقدمة في الوقت القاتل لكن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء إلى "في أيه آر" لاعتباره أنه ارتكب خطأ على الحارس الأرجنتيني باولو غاتسانيغا الذي صد التسديدة الأولى للبرازيلي ثم المتابعة قبل أن يغمز الأخير الكرة في الشباك وهي بين يدي الحارس (89).



وأكمل ريال اللقاء بعشرة لاعبين في ثوانيه الأخيرة بعد طرد الألماني توني كروس بالإنذار الثاني.



(بي إن سبورت)

