الامارات | ضربة رأس من راشفورد تمنح يونايتد الفوز على وست هام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان هدف ماركوس راشفورد رقم 100 مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات والذي سجله في الشوط الأول كافيا ليحقق فريقه الفوز 1-صفر على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد بداية بطيئة للمباراة، انطلق يونايتد في الدقيقة 38 نحو المقدمة عندما سدد راشفورد بقوة في الشباك لينهي تمريرة كريستيان إريكسن الرائعة ويمنح أصحاب الأرض التقدم.

وأضاع المهاجم المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي بدأ أساسيا للمرة الثالثة فقط في الدوري هذا الموسم، فرصة ذهبية لمضاعفة تقدم يونايتد في وقت مبكر من الشوط الثاني وسدد بعيدا عن المرمى من موقع جيد، قبل أن يزيد وست هام من وتيرة أدائه.

وزاد الضيوف من الضغط مع مضي المباراة قدما، وتدخل ديفيد دي خيا مرتين لحرمان بديل وست هام ميخائيل أنطونيو من التسجيل. وقدم دي خيا أداء مميزا في ابعاد الكرة في المرتين.

وتصدى دي خيا بشكل رائع مرى أخرى لمحاولة ديكلان رايس في اللحظات الأخيرة من اللقاء محافظا ليونايتد على انتصاره الذي دفع به لتجاوز تشيلسي نحو المركز الخامس في الترتيب بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع. وظل وست هام في المركز 13.