الامارات | الوحدة يهزم الشارقة برأسية بيدرو.. صدارة مشتركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الوحدة على ضيفه الشارقة بهدف نظيف سجله اللاعب جواو بيدرو من تسديدة قاتلة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع «90+ 4» بعدما كانت المباراة تتجه للتعادل السلبي ضمن لقاء القمة الذي جمعهما اليوم الأحد على استاد نادي الشارقة في الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليصل الوحدة إلى صدارة المسابقة متساويا مع كل من الشارقة وشباب الأهلي برصيد 16 نقطة، ويثأر لهزيمته من الشارقة بهدف نظيف في نهائي كأس رئيس الدولة.

قاد المباراة طاقم تحكيم مجري بقيادة الحكم الدولي تاماس بوغنار، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا في المدرجات.