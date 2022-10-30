شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد إبراهيم حسن من قائمة الاتحاد السكندرى أمام الطلائع بسبب نزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررالصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، استبعاد إبراهيم حسن من قائمة سيد البلد فى المباراة المقرر لها غداً الاثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى المممتاز.

من جانبه نصح عمرو الأشلم، طبيب الاتحاد السكندرى، باستبعاد إبراهيم حسن بسبب شعوره بارتفاع فى درجة الحرارة ليستجيب الجهاز الفني لقرار الجهاز الطبي ويستبعد اللاعب ويدخل مكانه محمد الصباحى فى القائمة.

وجاءت قائمة اللاعبين المختارين كالتالى: المهدى سليمان وعمرو خليل وخالد الغندور وهشام صلاح و كيرزيتو و محمدالصالح و عبد الله نصيب و خالد صبحى و صبرى رحيل ومورو ساليفو ومحمود عبد العزيز و مروان عطيه و سعيدو سمبورى و فوزى الحناوى و كريم الديب و محمد فارس و محمد الصباحى و احمد عيد واحمد عادل ميسى إسلام عبد النعيم و اوستن اموتو و مابولولو.

ويغيب عن الاتحاد السكندرى خلال مواجهة الطلائع ، مدافعه محمود علاء للإيقاف بعد قرار لجنة المسابقات بإيقافه مباراتين، وإبراهيم حسن لشعوره بنزلة برد.