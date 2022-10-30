شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد التعاقد مع إيهاب عبد الرحمن لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد إيهاب عبد الرحمن، لاعب الفريق الأول لألعاب القوى بالنادى، ليستمر مع الفريق لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وقال العوضي إن إيهاب عبد الرحمن وقع على عقود التجديد لمدة أربعة مواسم، مشيدًا بعطائه مع فريق رجال ألعاب القوى بالأهلي خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن إيهاب من اللاعبين المميزين ويلعب دورًا كبيرًا ومهمًّا مع فريق ألعاب قوى الأهلي، فى ظل المنافسة الشديدة فى بطولات ألعاب القوى، موضحا أن تجديد عقده يأتي فى إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب للمنافسة على كل البطولات.

وأشاد مدير عام النشاط الرياضي بالمستويات التى يقدمها إيهاب عبد الرحمن فى المحافل الدولية مع منتخب مصر، وتحقيقه العديد من البطولات خلال الفترة الماضية.