شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسوان تمنح اللاعبين إجازة 48 ساعة بعد رحيل ربيع ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت إدارة نادي أسوان لاعبي الفريق الأول إجازة لمدة 48 ساعة اليوم الأحد وغدا الاثنين بعد قرار رحيل ربيع ياسين عن الإدارة الفنية للنادي؛ بسبب سوء النتائج، على أن يعود الفريق للتدريبات بعد غد الثلاثاء.

وجاء قرار منح اللاعبين إجازة لحين التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق في الفترة المقبلة، حيث رحل ربيع ياسين وجهازه الفني بالكامل.

وأعلن مجلس إدارة نادي أسوان رسميا قبول اعتذار ربيع ياسين عن عدم الاستمرار في منصبه مديرا فنيا للفريق الجنوبي؛ بسبب سوء النتائج.

وخسر أسوان العائد إلى الدوري الممتاز تحت قيادة ربيع ياسين في أول ثلاث مباريات من المسابقة هذا الموسم، أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة، وكلهم بنتيجة 1-0، ليتذيل قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.

اعتذار ربيع ياسين جاء بعد 4 أشهر من قيادته للفريق، حيث أنهى مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، تعاقده مع مدرب منتخب مصر للشباب السابق، لتولي المهمة الفنية لأبناء الجنوب، في مطلع شهر يوليو الماضي.

وكان فريق أسوان قد نجح تحت القيادة الفنية للمدرب الشاب أحمد مصطفى بيبو فى الصعود للدوري الممتاز مع انتهاء موسم الدرجة الثانية.