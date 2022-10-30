أسامة فيصل يرتدى شارة "كابتن" المنتخب الأولمبى أمام إيسواتينى

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القاهرة - سامية سيد - يرتدى أسامة فيصل، لاعب المنتخب الأولمبى، شارة "الكابتن" أمام إيسواتينى فى إياب الدور الثانى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وأعلن روجيرو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، تشكيل المنتخب الذى يخوض به مباراته أمام إيسواتينى التى انطلقت منذ قليل، ويضم التشكيل كلا من: حمزة علاء فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد المغربى ومحمد طارق ومحمد أشرف بكرى وعربى بدر وأحمد نبيل كوكا ومحمود صابر ومصطفى سعد "ميسى" وعماد ميهوب وأسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد نادر السيد وحسام عبد المجيد وزياد كمال وعبد الغنى محمد وعبد الرحمن عاطف ورأفت خلال وحسام أشرف.

منتخب مصر ينتظر الفوز على إيسواتيني بالدور الثاني من التصفيات، ليصعد للدور الثالث والأخير ليواجه الفائز من منتخبي زامبيا وسيراليون فى الفترة من 20 إلى 29 مارس 2023.

وشهدت الأيام الأخيرة محاضرات مكثفة من البرازيلي ميكالي مع اللاعبين، حذرهم فيها من ظاهرة إهدار الفرص، وطالبهم بإنهاء المباراة في وقتها الأصلي دون الدخول فى حسابات ضربات الترجيح المعقدة.

يذكر أن الفائز من مراحل التصفيات الثلاثة يصعد مباشرةً إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي تُقام بالمغرب ويتأهل منها الثلاث منتخبات الأولى لأولمبياد باريس 2024، بينما صاحب المركز الرابع يلعب ملحق مع نظيره الآسيوي على بطاقة التأهل الرابعة للأولمبياد.