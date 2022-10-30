شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يفاضل بين جمعة وعبد الشافى لتعويض غياب أحمد فتوح أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسيفالدو فيريرا، بين محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة للدفع بأحدهما فى الجانب الأيسر فى تشكيل الزمالك أمام إنبى فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل.

وتضاءلت فرص لحاق أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر الزمالك، بمباراة إنبى المقبلة، بعد الإصابة بكدمة قوية فى وجه القدم أمام النادى الأهلى فى مباراة السوبر المحلى التى أقيمت فى الإمارات وانتهت بتفوق الأهلى بهدفين نظيفين.

ويفاضل حاليا فيريرا بين الثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة للدفع بأحدهما حال غياب أحمد فتوح ، فى تشكيل الفريق وإن كان الاتجاه يذهب نحو محمد عبد الشافى، لعدم الجاهزية الكاملة لعبد الله جمعة حتى الآن.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بالفوز على إنبى ومواصلة صدارة ترتيب جدول الدورى المصرى، بعدما نجح فى تحقيق الفوز فى أول جولتين على حساب سموحة وسيراميكا، محققا العلامة الكاملة بـ6 نقاط.

وخسر الزمالك كأس السوبر المحلى أمام الاهلى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد هزاع بن زايد فى الأراضى الإماراتية.