شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن حمدي فتحي: صاحب الأداء الرجولي في الأوقات الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت صفحة الأهلي عبر تويتر بالمستوى الذي ظهر عليه حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأحمر، خاصة بعد تألقه اللافت في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك والذي حصده الفريق الأحمر بعد الفوز بثنائية نظيفة.

وكتبت صفحة الأهلي عبر حسابها الرسمي: "حمدي فتحي.. صاحب الأداء الرجولي في الأوقات الصعبة".



حمدي فتحي

وأهدى حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، الفوز بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك؛ لجماهير الأهلي الداعم الأكبر للاعبين والمنظومة بالكامل.

وقال حمدي فتحي، في حديثه عن التتويج بالسوبر: "كنا في تحدٍ كبير واستعداد لهذه المباراة من بداية الموسم للرد في الملعب على أي تقصير صدر منا الموسم الماضي، والتتويج ببطولة السوبر في بداية الموسم".

وأضاف حمدي فتحي: "كل اللاعبين كان لديهم مسئولية كبيرة طوال المباراة من تركيز وأداء وفاعلية خططية من أجل إدراك الفوز".

ووجه حمدي فتحي الشكر للجهاز الفني واللاعبين والجمهور وإدارة النادي على الدعم الكامل وحالة التركيز التي يعيشها الجميع من بداية فترة الإعداد.

وأتم حمدي فتحي: "اليوم نحتفل بالسوبر والفوز على فريق كبير مثل الزمالك ولدينا تركيز من الغد فيما هو قادم بداية من مباراة الداخلية في الدوري".