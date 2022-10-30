شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يخضع لأشعة فى الإسماعيلى خلال الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أشعة على قدمه فى الساعات المقبلة للاطمئنان على إصابته الأخيرة.

ويعاني اللاعب من شد فى العضلة الأمامية، وحرص الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور مجدي باز على وضع برنامج خاص لمهاجم الدراويش لتحديد مدة غيابه عن صفوف الفريق فى الوقت الحالى.

ويستأنف الإسماعيلي تدريباته الجماعية غدًا الاثنين بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق اليوم من أجل التقاط الأنفاس بعد تأجيل مسابقة الدوري العام.

يذكر أن الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو، قرر خوض مباراتين وديتين فى الفترة القادمة استعدادًا لمنافسات كأس رابطة الأندية المحترفة والدوري العام على التوالي.