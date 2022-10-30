شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى دور الـ32 بكأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على بنى سويف بنتيجة 53 / 26 فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 ليتأهل لدور الـ16. بينما تأهل الأهلى بالفوز على تشامبيون الرحاب بنتيجة 39 / 13 فى دور الـ32.

من ناحية أخرى، تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مباراة الأهلى والزمالك، والمؤجلة من الجولة الثالثة لدورى المحترفين لكرة اليد، 5 ديسمبر المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد اعتلاء سبورتنج صدارة الأقوى هجوما بـ347 هدفا بعد انتهاء الجولة الـ 12 بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، بينما حل الزمالك فى المرتبة الأولى كأفضل دفاع باستقبال 89 هدفا فقط.

فيما جاء الأهلى فى المرتبة قبل الأخيرة، من حيث الهجوم برصيد 125 هدفا، بينما جاء هليوبوليس فى المرتبة الثانية برصيد 329 هدفا، وجاء الأهلى فى المرتبة الثانية كأفضل دفاع باستقبال 92 هدفا، والطيران ثالثا باستقبال 244 هدفا.