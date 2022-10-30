شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير تحطم 3 أرقام قياسية وتحقق ثلاث ذهبيات فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت سارة سمير بطلة رفع الأثقال فى كتابة تاريخ جديد بعد تحقيق ثلاث ذهبيات وثلاثة أرقام قياسية جديدة فى رفعات الخطف والكلين والمجموع، خلال منافسات بطولة أفريقيا التى تنظمها مصر بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة .

وحطمت سارة سمير الذهبية الأرقام الأفريقية فى رفعات الخطف والكلين والمجموع لتصبح أول لاعبة مصرية وأفريقية تحطم الرقم القياسى الأفريقى فى ثلاثة أوزان مختلفة، بعدما كسرت الرقم فى ميزان 71 كجم و76 كجم و81 كجم.

وأصبحت سارة سمير أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تحقق جميع الألقاب العربية والأفريقية والدولية والأولمبية.

وتقام بطولة أفريقيا بالصالة المغطاة باستاد القاهرة والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 27 وحتى 1 نوفمبر المقبل.

وتستعد سارة بقوة لخوض منافسات بطولة العالم بكولومبيا فى شهر ديسمبر المقبل والتى ضمن المحطات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وفى نفس الميزان فازت بالميدالية الفضية فاطمة صادق بعدما نجحت فى رفع 98 كجم فى ميزان 81 كجم خطف.