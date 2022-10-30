جيرونا يخطف تعادلاً مثيراً من ريال مدريد في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سقط نادي ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي أمام جيرونا بنتيجة (1-1)، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وافتتح فينيسيوس جونيور أهداف اللقاء في الدقيقة 70، قبل أن يسجل كريستيان ستواني هدف التعادل في الدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء.

وعلى الرغم من التعادل، إلا أن النادي الملكي استعاد الصدارة برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة، بينما أصبح رصيد جيرونا 10 نقاط في المركز السادس عشر.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى في المباراة عن طريق ريال مدريد، بعدما سدد كامافينجا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وكاد رودريجو لاعب ريال مدريد أن يسجل الهدف الأول للنادي الملكي، بعدما سدد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس جيرونا تصدى لها ببراعة.

وسدد مهاجم جيرونا كرة رأسية قوية بعد كرة عرضية من الجبهة اليمنى، مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وتواصلت تسديدات ريال مدريد، حيث سدد كامافينجا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن بقليل.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى حارس فريق جيرونا، لتصويبة صاروخية من فالفيردي لاعب ريال مدريد من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر فالنتين كاستيلانوس لاعب جيرونا فرصة هدف محقق، بعدما انطلق بشكل رائع ومرر كرة إلى هيريرا الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالعارضة.

وتمكن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد من إحراز الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة، بعدما حول تمريرة عرضية من فالفيردي داخل منطقة الجزاء، بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.

وأهدر ماركو أسينسيو فرصة إحراز الهدف الثاني، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس جيرونا تصدى لها ببراعة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لجيرونا، بعد العودة لتقنية الفيديو، بعدما لمس ماركو أسينسيو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ونفذ كريستيان ستواني لاعب جيرونا ركلة الجزاء، ونجح في تسجيل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وأحرز رودريجو هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بعدما تابع كرة عرضية من ماريانو، ولكن حكم المباراة يلغي الهدف بسبب خطأ على اللاعب البرازيلي ضد حارس جيرونا.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه توني كروس، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية، بعد تدخل قوي على لاعب جيرونا.