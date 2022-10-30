فيورنتينا يهزم سبيزيا بثنائية في الدور الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

فاز فريق فيورنتينا على سبيزيا بنتيجة 2 / 1، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري الإيطالي.

وتقدم فيورنتينا بهدف سجله نيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقة 14، وتعادل سبيزيا عن طريق مبالا نزولا في الدقيقة 35، قبل أن يسجل ارثور كابرال هدف الفوز لفيورنتينا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وشهدت المباراة طرد ديميتريوس نيكولاو لاعب سبيزيا في الدقيقة 83.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد سبيزيا عند تسع نقاط في المركز السادس عشر..

وفي المباراة الثانية، تعادل كريمونيزي مع أودينيزي سلبيا.

ورفع كريمونيزي رصيده إلى خمس نقاط في المركز العشرين الأخير، ورفع أودينيزي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن.

