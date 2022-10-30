ميكالي يُعلن تشكيل مصر الأولمبي لمواجهة إسواتيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إسواتيني، مساء اليوم الأحد، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وكان المنتخب الأولمبي قد تعادل سلبيا في مواجهة الذهاب بدون أهداف، ويكفيه الفوز بأي نتيجة للتأهل للدور القادم.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي على النحو التالي:

" حمزة علاء، أحمد عيد، محمد المغربي، محمد طارق، محمد أشرف بكري، عربي بدر، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، مصطفى سعد، عماد ميهوب، أسامة فيصل".

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

" أحمد نادر السيد، حسام عبدالمجيد، زياد كمال، عبدالغني محمد، عبدالرحمن عاطف".

ويواجه الفائز من هذه المواجهة، المنتخب الزامبي في التصفيات النهائية المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقرر إقامتها في المغرب.