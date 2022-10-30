مصطفى محمد يسجل في تعادل نانت مع كليمرمونت بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - قاد مصطفى محمد فريقه نانت للتعادل مع كليرمونت بنتيجة 1-1، في الجولة الـ12 من عمر الدوري الفرنسي.

افتتح كليرمونت النتيجة عن طريق نيتو بورجر في الدقيقة 54، وسجل مصطفى محمد هدف التعادل لفريقه نانت في الدقيقة 73 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 1-1.

ونجح مصطفى في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين، بالدوري الفرنسي، بعد مشاركته في 12 مباراة مع نانت، فيما سجل هدف خلال 5 مباريات بالدوري الأوروبي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نانت إلى النقطة 12 محتلًا المركز الـ15، بينما يتواجد كليمونت في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.