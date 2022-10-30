آرسنال يرفض التفريط في صدارة بريميرليج بخماسية في نوتنجهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محم همام:

عاد فريق آرسنال لصدارة الدوري الإنجليزي مجددًا بعد فوزه الكاسح على حساب فريق نوتنجهام فورست بخمسة أهداف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "الإمارات" ضمن الأسبوع الـ14.

وكان آرسنال تعادل الجولة الماضية مع ساوثامبتون بهدف لكل فريق، إلا أن "الجانرز" تمكن من استعادة الانتصارات مجددًا بخماسية.

آرسنال احتاج فقط خمسة دقائق لبداية مهرجان أهدافه في مرمى الضيف، حيث سجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني، ضرب أصحاب الأرض الضيوف بأربعة أهداف متتالية عن طريق ريس نيلسون في الدقيقة 49 و52.

وتمكن لاعب الوسط الغاني توماس بارتي من تسجيل الهدف الرابع بتسديدة رائعة في الدقيقة 57.

واختتم صانع الألعاب النرويجي مارتن أوديجارد أهداف آرسنال في الدقيقة 78.

ووصل آرسنال إلى 31 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي والذي فاز على ليستر سيتي بهدف دون رد ضمن افتتاح مباريات الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند تسع نقاط في المركز الأخير، ليتلقى الفريق صاحب القميص الأحمر الخسارة الثامنة له هذا الموسم.

وينتظر أن يخوض آرسنال مباراة نارية ضد تشيلسي يوم الأحد المقبل في ديربي لندن، حيث يسعى "البلوز" لإعادة الانتصارات بعد الخسارة من برايتون بنتيجة (4-1).

في المقابل، سيواجه نوتنجهام منافسه برينتفورد والذي تعادل خلال هذه الجولة مع وولفرهامبتون بهدف لكل جانب.