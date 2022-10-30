مباشر.. الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد 1-0 وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365، تابعوا معنا التغطية المباشرة للقاء مانشستر يونايتد ووست هام، في المباراة المقامة خلال الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بالدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما يأتي وست هام في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.

ويتواجد كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد للمباراة الثانية على التوالي.

ويغيب اللاعب البرازيلي أنتوني عن تشكيل مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ماجواير - دالو - مارتينيز - لوك شو

خط الوسط: كاسيميرو - إريكسين - برونو

خط الهجوم: إيلانجا - راشفورد - رونالدو

ملخص المباراة..

سجل ماركوس راشفورد الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 38 بعد عرضية رائعة من إريكسين وضعها راشفورد برأسه في الشباك.