أرنولد يكشف سبب هبوط مستوى ليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قال ترينت ألكسندر أرنولد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إنه وزملاءه بالفريق يثقون بأنفسهم، ولكنه أكد أنه بكل وضوح "هناك شيئا لا يسير بشكل صحيح" في هذه اللحظة.

وتعرض ليفربول للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد 1 / 2، وقبلها خسر أمام فريق نوتينجهام فورست صفر / 1.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هذه الهزائم جعلت فريق ليفربول، الذي خسر أربع مباريات وفاز في مثلها وتعادل في مثلها هذا الموسم، في المركز التاسع بجدول الترتيب، بفارق ثماني نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وبعد أن يستضيف ليفربول فريق نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، سيواجه فريق توتنهام، صاحب المركز الثالث، في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال ألكسندر أرنولد للموقع الرسمي للنادي :"سأقول أن كلنا نثق في أنفسنا، نؤمن بالطريقة التي نلعب بها، بالفريق وبما يمكننا تحقيقه".

وأضاف :"ولكني أعتقد أن عندما تتعرض لانتكاسات، بإمكان ذلك أن يجعلك تنتقد نفسك وتتساءل عن اسباب هذا التراجع".

وأكد :"بكل وضوح كفريق هناك شئ لا يسير بشكل صحيح، لا يسير بالشكل الجيد الذي نريده. هذا شئ على الجميع أن يفكر بشأنه، ويجب على الجميع معالجته، والتأكد من أننا نقوم بتصحيحه، خاصة في مباراة الأسبوع المقبل أمام توتنهام".

وأوضح :" نحن بحاجة نوعا ما لحصد بعض النقاط إذا كانت لدينا أي فرصة للوصول لأهدافنا وتطلعاتنا لهذا الموسم".

ووصف الظهير الأيمن لفريق ليفربول الخسارة الأولى للفريق على أرضه منذ مارس 2021 بأنه يصعب تقبلها.

وقال :"أعتقد أننا لسنا في أفضل مستوياتنا، والكثير من اللاعبين سيقولون هذا بشكل شخصي وكفريق بشكل عام".

وأتم: "ولكننا مازلنا نصنع الفرص لتسجيل الأهداف ونفوز بالمباريات. ولكن لم نكن قادرين على فعل هذا، خاصة في آخر مباراتين بالدوري".