خاص.."رعاة جدد والإستاد والملابس".. الأهلي يحصد 8 مكاسب من رحلة السوبر بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي أن رحلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن فقط من أجل مواجهة الزمالك على لقب النسخة الماضية لكأس السوبر المصري، ولكن كانت هناك مكاسب بالجملة للقلعة الحمراء.

ونجح الفريق في الفوز بلقب السوبر المصري علي حساب غريمه التقليدي الزمالك في ديربي القاهرة الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في ملعب هزاع بن زايد.

ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز مكاسب الأهلي من رحلة السوبر:

الفوز بالسوبر

عاد الفريق الأحمر من جديد لمنصات التتويج والفوز بلقب السوبر بعد أن فقد الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة.

عودة الثقة

عادت الثقة المفقودة بين النادي والجماهير حيث هاجم قطاع عريض فترة الإنتقالات الصيفية للقلعة الحمراء وجاءت مباراة السوبر لتبرهن عن أن الفريق ينقصه عناصر معينة لا تزيد عن ثلاث لاعبين حددهم المدرب السويسري مارسيل كولر فعليًا وجاري التعامل معهم لضمهم في فترة الإنتقالات الشتوية.

سيطرة كولر

حصل مارسيل كولر المدير الفني الجديد للأهلي علي قوة دفع كبيرة من الجماهير وبدأ كيوبيد الحب يتناغم بين الطرفين بسبب أسلوبه وطريقته وشخصيته التي ظهرت بوضوح على الفريق.

استفاقة اللاعبين

عادت الثقة لعدد من اللاعبين وعلى رأسهم محمود متولي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر واستعاد علي معلول تألقه من جديد.

هدوء نسبي

مع فوز الأهلي بلقب السوبر قضى على محاولات البعض بزرع بعض الشائعات علي ضياع عصر الفريق الأحمر لمجرد خسارة بطولتين محليتين ولقب قاري وصل لمحطته الأخيرة.

الزي الجديد

استغل الأهلي تلك الرحلة في الإستعداد للموسم الجديد حيث قام وفد برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق بزيارة المقر الإقليمي للشركة المسئولة عن ملابس الفريق الأول وتم الإتفاق على كل شئ خاص بزي الموسم الجديد وعلى رأسه عودة شعار "نادي القرن الأفريقي"، وكذلك حصلوا على موديلات سيتم النقاش حولها من قبل إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني لاختيار أشكال وتصميمات تناسب المرحلة المقبلة.

رعاه جدد

تلقي مسئولي الأهلي إتصالات عدة خلال تواجدهم بالإمارات عن إمكانية تواجد رعاة جدد على تي شيرت الفريق الأول وسيتم عقد جلسات أخرى خلال الساعات المقبلة.

حلم الإستاد

حدثت مشاورات بالفعل مع شركات ترغب في تنفيذ إستاد النادي وربما هي المفاجأة التي ألمح إليها سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي في وقت سابق وهو ما يفسر تواجده برفقة الخطيب في دبي وأبوظبي.