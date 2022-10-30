آرسنال يستعيد الصدارة ويكتسح نوتنغهام فورست بخماسية نظيفة

المنامة - ياسر ابراهيم - استعاد آرسنال صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز بعد تحقيق أكبر فوز له في المسابقة هذا الموسم.

تجاوز آرسنال ضيفه نوتنغهام فورست 5-0 اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

واكتفى آرسنال بهدف وحيد في الشوط الأول جاء بفضل البرازيلي غابرييل مارتينيلي مع الدقيقة الخامسة.

وحسم البديل نيلسون الأمور سريعاً مع بداية الشوط الثاني بتسجيله ثنائية (49 و52).

وأضاف الغاني بارتي هدف تأكيد الفوز (57) قبل أن يختتم النرويجي أوديغارد الخماسية (78).

ورفع آرسنال الذي عاد لسكة انتصارات بعد تعادله المفاجئ أمام ساوثهامبتون الأسبوع الفائت، رفع رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

وتوقف رصيد نوتنغهام فورست عند النقطة التاسعة في المركز الأخير.