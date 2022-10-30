شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يستقر على 22 لاعبًا للدخول فى معسكر مباراة طلائع الجيش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على اختيار 22 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق بالاسكندرية استعدادًا لمباراة طلائع الجيش ضمن مباريات الأسبوع الثالث والمقرر لها غدًا الإثنين.

واللاعبون هم: المهدى سليمان وعمرو خليل وخالد الغندور وهشام صلاح و كيرزيتو و محمدالصالح و عبد الله نصيب و خالد صبحى و صبرى رحيل ومورو ساليفو و محمود عبد العزيز و مروان عطيه و سعيدو سمبورى و فوزى الحناوى و كريم الديب و محمد فارس و ابراهيم حسن و احمد عيد واحمد عادل ميسى و

اسلام عبد النعيم و اوستن اموتو و مابولولو

ويغيب عن الاتحاد السكندرى خلال مواجهة الطلائع ، مدافعه محمود علاء للايقاف بعد قرار لجنة المسابقات بإيقافه مباراتين .