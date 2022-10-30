شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. معنى كلمة تايكوندو وأدواتها وتاريخ نشأتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التايكوندو إحدى الرياضات القتالية، ولكن ما المقصود بها؟.. فالتايكوندو بها طريقة تسديد الركلات واللكمات، وبشكل عام فهى تعنى فن الدفاع عن النفس باستخدام القدم والقبضة وتتكون من 3 مقاطع "تاى" يشير إلى القدم، "كوان" يقصد بها قبضة اليد، "دو" معناها طريقة وهى تدخل فى تسميات الألعاب.

تنقسم الكلمة إلى 3 مقاطع، الأول (تاي) ويشير إلى القدم، وهذا المقطع يدخل فى تسميات ألعاب دفاع عن النفس أخرى وهو يعبر عن مهارة استخدام الأقدام والذى تتميز به التايكوندو عن غيره، والمقطع الثاني (كوان) ويقصد بها قبضة اليد، أما المقطع الثالث (دو) ومعناها طريقة وهى تدخل فى تسميات الألعاب الأخرى كالجودو والأيكيدو والكندو وغيرها.

وترجع نشأة التايكوندو إلى السلالة الحاكمة فى بلدة كوجوريو حيث بدأ فن التايكوندو للدفاع عن النفس يأخذ طابعًا تقليديًا يمارس بنشاط فى الطقوس الدينية على إيقاعات موسيقية متعارف عليها فى تلك العصور ويمارسها الرجال والأطفال والنساء والشيوخ حبًا لحركاتها من ناحية ولاستخدامها فى الدفاع عن النفس من ناحية أخرى ثم احتضنت كوريا الجنوبية رياضة التايكوندو واستطاع خبراؤها نشر اللعبة والوصول بها إلى كثير من دول العالم كما تم إنشاء اتحاد دولى للتايكوندو واتخذ من كوريا مقرًا له عام 1972 .

ومن الأدوات التى تستخدم فى رياضة التايكوندو واقى الصدر والساعدين وأسفل الحزام، والرأس، وقفازات اليد، واقى الأسنان.