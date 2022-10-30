شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السيسى يقترب من التشكيل الأساسى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمرو السيسى لاعب وسط الزمالك دائرة اهتمامات الجهاز الفني بقيادة البرتغالى فيريرا للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه خلال مباراة السوبر المحلى الأخيرة أمام الأهلى والتى فاز فيها الأحمر بهدفين نظيفين.

وشارك عمرو السيسي فى مباراة السوبر المصرى بالدقيقة 64 بدلا من محمد أشرف روقا، وظهر بمستوى جيد نال استحسان الجهاز الفني، ويدرس فيريرا مع معاونيه الاعتماد على عمرو السيسى فى الوسط بجوار إمام عاشور، فى ظل بعض الملاحظات التى يتم معالجتها لزكريا الوردى.

وشهدت مباراة الزمالك وسيراميكا فى الأسبوع الثانى الظهور الأول لعمرو السيسى، حيث حل بديلا فى بداية الشوط الثانى للمغربى زكريا الوردى الحاصل على إنذار، وفضل الجهاز الفنى تبديله حتى لا يتعرض للطرد، ونجح السيسى فى إثبات قدراته فى وسط الزمالك فى الظهور الأول وفاز الأبيض بهدفين نظيفين سجلهما سيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح.

وانتقل عمرو السيسى من نادى طلائع الجيش لصفوف الزمالك مطلع شهر أكتوبر، وهى الصفقة الأخيرة للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد، حيث يعد ثالث صفقات تدعيم وسط نادى الزمالك بعد ضم المغربى زكريا الوردى من الرجاء ونبيل عماد دونجا من بيراميدز.