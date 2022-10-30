إيطاليا تترقب.. فيفا يهدد تونس بالاستبعاد من كأس العالم «قطر 2022»

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحذيراً للاتحاد التونسي من أن مشاركة منتخب "نسور قرطاج" في كأس العالم "قطر 2022" ربما تتعرض للتهديد، إذا تبين وجود أي تدخل حكومي في إدارة شئون الاتحاد المحلي.

ونجح المنتخب التونسي في التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كل من: فرنسا حاملة اللقب، وأستراليا، والدنمارك.

وأفادت قناة "روسيا اليوم"، بأن "فيفا" أرسل خطاباً إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم الأسبوع الماضي، لخص فيه نقاط قلقه بعد أن هدد وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش بحل بعض الهيئات، إلى جانب بعض التصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة وأزعجت الاتحاد الدولي.

وجاء في خطاب الـ"فيفا" إن عدم الالتزام بالاستقلالية في العمل من جانب الاتحاد التونسي، سيعرضه لعقوبات طبقا للوائح الـ"فيفا"، من بينها الإيقاف.

يشار إلى أن المنتخب التونسي سيستهل مشواره في المونديال بمواجهة نظيره الدنماركي يوم 22 نوفمبر المقبل.

وتقول صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن منتخب إيطاليا يتابع المعلومات بأكبر قدر من الإصرار.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أنه في حالة إقصاء تونس من كأس العالم بقطر، يمكن اختيار منتخب بديل لم يتأهل وسيكون الأفضل في الترتيب العالمي، وهو المنتخب الإيطالي.

وكانت إيطاليا ، المتوجة بكأس العالم 4 مرات، قد فشلت في حجز بطاقة تأهلها لمونديال قطر 2022.