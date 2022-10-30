7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، منها صرف مكافأة خاصة للاعبى الأهلى بعد التتويج بالسوبر، واختبار طبى لفتوح، ومواجهة المنتخب الأولمبى مع إيسواتينى.

الأهلي يصرف مكافآت خاصة بعد التتويج بلقب السوبر

قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبين عقب التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات، خاصة بعد الأداء القوى والروح القتالية التى ظهر عليها اللاعبون، ووجود رغبة واضحة لديهم فى العودة للتتويج بالألقاب وإصرارهم على حصد لقب البطولة، خاصة بعد الموسم الصعب الذي لعبه الفريق الأحمر الموسم الماضي.

اختبار طبى لـ فتوح لتحديد موقفه من مواجهة إنبى فى الدورى

يخضع أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة إنبى بالدورى، بعدما تعرض للإصابة بكدمة قوية فى وجه القدم، خلال مواجهة الأهلي بالسوبر واضطر المدير الفني لاستبداله. يواجه المنتخب الأولمبي، فى الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب الإسكندرية، إيسواتيني فى المباراة الحاسمة إياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والمقرر إقامتها منتصف العام المقبل بالمغرب.

"المصري" يوقع عقدي احتراف لثنائي منتخب الناشئين حسام حسن وعمرو عبد الصمد أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات توقيع عقدي احتراف للثنائي حسام حسن وعمرو عبد الصمد لاعبي فريق المصري ومنتخب مصر تحت 16 عاما " الفئة العمرية 2006"، حيث قام الثنائي بالتوقيع على عقديهما مع محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على قطاع الناشئين بناء على ترشيح من المدير الفني للقطاع الدكتور ميمي عبد الرازق.

قدم أشرف أشرف قناوى، نائب رئيس اتحاد الاسكواش ، استقالته من منصبه رسمياً لعدم استكمال مهمته عن الدورة المنعقدة حاليا، وجاءت هذه الاستقالة لتجدد مشاكل هذا المجلس والذى سبق وصدر حكم ضده من قبل مركز التسوية والتحكيم الرياضى بحل المجلس.

استفسر الجهاز الفني للزمالك من الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق عن إصابة البنينى سامسون أكينولا، الذى تم استبعاده من مواجهة الأهلي فى السوبر بعدما تعرض للإصابة بكدمة فى التمرين الأخير قبل المباراة، ما أدى لخروجه من القائمة.

حددت رابطة الأندية المحترفة 19 نوفمبر المقبل موعداً لبدء الدور التمهيدي بكأس الرابطة فى نسختها الثانية على التوالي. وكان فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى، بعد فوزه فى المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.