شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث عن "بديل" طاهر محمد طاهر فى الأهلي أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خلال اجتماعاته المقبلة مع جهازه المعاون، بديل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق فى مباراة الداخلية التي يغيب عنها طاهر للإيقاف.

ويفاضل كولر بين عدة حلول للاستعانة بها فى مباراة الداخلية لتعويض غياب طاهر محمد طاهر، وأبرزهم حسين الشحات وبيرسي تاو.

ويلتقي الأهلي مع الداخلية فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة لبطولة الدوري باستاد السويس الجديد، والتي يسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز الثالث فى مسابقة الدوري بعدما فاز فى الجولتين الأولى والثانية على الإسماعيلي وأسوان بنتيجة واحدة هي هدف نظيف.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن مباراة الداخلية للإيقاف مباراتين عقب طرده في مباراة الأهلي والإسماعيلي بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، حيث غاب طاهر عن مباراة أسوان ويغيب عن مباراة الداخلية المقبلة.

وعقد السويسري مارسيل كولر جلسة مع جهازه المعاون خلال الساعات الماضية للترتيب للمرحلة المقبلة التى ستتوقف فيها بطولة الدوري.

وناقش كولر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المساعد له ترتيبات هذه المرحلة وجدول الدوري وفترة التوقف، والمدة التى سيحصل خلالها الفريق على راحة من التدريبات، وإمكانية إقامة مباريات ودية خلال هذه الفترة.

وخاض فريق الأهلي مرانه أمس، السبت، على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الداخلية‏ حيث تدرب الفريق بدون راحة حيث توجهت حافلة الأهلي من مطار القاهرة إلى مقر ‏النادي بالجزيرة مباشرة بعد عودة البعثة من الإمارات.‏

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب ‏الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه ‏القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.‏